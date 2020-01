Et war eng ausgeloosse Stëmmung e Freideg den Owend um alleréischten Neijoerschpatt vum Staatsrot.

A Presenz vum Ierfgroussherzog Guillaume an dem Premier Xavier Bettel gouf et um Neijoerschpatt vum Staatsrot e Freideg den Owend virun allem vill Luef, ma och konkret Wënsch fir d'neit Joer.

Vun de sëllegen invitéierte Ministeren an Deputéierte gouf sech virun allem e méi direkten Austausch gewënscht. Et wär ze hoffen, datt d'Visitten am Staatsrot méi heefeg ginn, grad bei méi komplexen Dossieren, esou d'Agnès Durdu, Presidentin vum Staatsrot.

Extrait: Agnès Durdu

Den éischten Neijoerschpatt géif symbolesch fir déi méi gewënschten Ouverture stoen. Och d'Verfassung war en Text, deen d'lescht Joer fir vill Beschäftegung gesuergt hätt. Ma et géif een d'Prioritéite vun der Chamber respektéieren, et géif ee sech op déi nächst Entrevuë freeën, fir d'Aarbecht un der Verfassung weider ze bréngen, esou d'Presidentin vum Staatsrot.

21 Reuniounen, dovu 14 oppe fir de Public, an 201 Kommissiounssëtzunge goufen d'lescht Joer am Conseil d'État gehalen.