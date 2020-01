Wéi de CGDIS mellt, koum et op eise Stroossen zu e puer Accidenter mat Blesséierten an 2 Mol gouf et e Kamäibrand.

Géint 17.35 Auer krute sech zu Leideleng an der Lëtzebuerger Strooss 2 Ween ze paken. Eng Persoun gouf blesséiert. Kuerz no 21 Auer war et eng weider Kollisioun tëscht 2 Ween op der Haaptstrooss op der Houschter-Déckt. Hei goufen 2 Persoune blesséiert. Ee Blesséierten gouf et nach zu Märel an der Lonkescher Strooss. Och hei hate sech 2 Autoen ze pake kritt. Géint 3.35 Auer gouf an der Uewerstad um Boulevard Jospeh II eng Persoun ugestouss a verwonnt. Zweemol hat et awer och gebrannt. Kuerz virun 19 Auer war et e Kamäibrand zu Betzder an der Lëtzebuerger Strooss an um 10.15 Auer e Samschdeg de Moien hat et do nach emol gebrannt.