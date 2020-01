D'Police hat e Freideg den Owend an an der Nuecht nawell mat villen alkoholiséierte Chaufferen ze dinn, déi hire Permis ofgeholl kruten.

Géint 19.45 Auer war e Camionneur zu Gréiwemaacher an der Tréierer Strooss am Zickzack ënnerwee.

Op där selwechter Plaz gouf um 1.40 Auer en Automobilist gestoppt, och hie konnt d'Spuer net méi halen.

Um 2.25 Auer ass enger Patrull e Chauffer zu Réimech negativ opgefall. Wéi hien ofbéie wollt, hat hien eng Handbeweegung gemaach, wéi wann hien de Beamten de Mëttelfanger gewisen hätt. De Mann huet an d'Esplanad ofgebéit an huet sech do virun eng Wiertschaft geparkt. Do gouf hie kontrolléiert. Hien hat net nëmmen e Fuerverbuet, mä och nach ze vill gedronk. Den Test war positiv.

Géint 3.15 Auer ass nach een Automobilist an der Route de Thionville zu Diddeleng ugehale ginn an um 5 Auer ass der Police an der Rue Pasteur an der Stad en Auto opgefall, bei deem de Moto nach gelaf ass a mat 2 Pneuen um Trëttoir stoung. De Chauffer souz nieft sengem Auto an huet probéiert e Platten ze flécken. Wéi d'Police schreift, hat hien nawell e fatzege Fändel.

Sämtlech Chaufferen hate gedronk a kruten de Permis ewech geholl.