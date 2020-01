Jonke bäibréngen, wëssenschaftlech an technologesch Problemer ze léisen. Dat ass d'Haaptuleies vun der First Lego League.

Dës gëtt weltwäit organiséiert. An um Samschdeg och zu Lëtzebuerg am Lycée Ermesinde zu Miersch. Zanter der Schoulrentrée hu sech Jonker tëscht 9 a 15 Joer hier Gedanken gemaach zum Thema, wéi an Zukunft an de Stied soll gebaut ginn. Si hunn e wëssenschaftlechen Dossier zum Sujet zesummegestallt. An elo hu si natierlech och missen Lego bauen a sech verschiddenen Tester stellen.