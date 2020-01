Eng Vakanz kann och zum Horrortrip ginn. Zum Beispill, wann et Problemer mam Vol gëtt.

D'Rechter vun de Fluchpassagéier am EU-Raum sinn awer duerch eng europäesch Direktiv ofgedeckt. Mir hunn nogefrot, wéi a wéini een Hëllef kritt.

Kritt e Vol Verspéidung oder gëtt annuléiert, sinn d'Passagéier dacks déi Domm derbäi. Si si geplot. Dat selwecht gëllt am Fall vun engem Overbooking, also Iwwerbuchung vu Vollen. Trëtt esou eng Situatioun an, kënnen d'Fluchpassagéier eng Indemnisatioun bei hirer Fluchgesellschaft ufroen.

A verschiddene Fäll ginn d’Leit net rembourséiert. Ënnert anerem bei engem Streik vun de Fluchlotsen oder bei enger Fermeture vum Fluchhafen wéinst ze vill Schnéi beispillsweis.

Am Joer kommen am Ministère fir Konsumenteschutz eng 600 Plainten wéinst Probleemer mam Vol eran. Tëscht 3 a 6 Méint kann et daueren, bis een e Remboursement kréie kann. Bis 600 Euro kann een als Fluchpassagéier erëmkréien. Et hänkt dovunner of, wéi wäit de Vol war.

Den europäesche Konsumenteschutz huet virun enger Zäit de "Flight calculator" agefouert. Hei ginn d’Passagéier gewuer, wéi vill se jee no Annulatioun oder Retard rembourséiert kréien. Dowéinst muss dee Concernéierten ënnert anerem aginn, wou e fortgeflunn an ukomm ass. Wann d’Gepäck an der Vakanz net ukënnt, muss d’Fluchgesellschaft de Passagéier och entgéintkommen.

Iwwer den Internetsite guichet.lu kënnt ee beim Ministère fir Konsumenteschutz eraus.