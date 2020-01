E Mann wollt e Samschdeg géint 15.50 Auer vun engem Supermarché zu Bartreng Heem fueren. De Problem: Hien hat gedronk a krut e puer Ween ze paken.

De Chauffer ass vum Parking an der Route de Longwy gefuer an huet d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer. Hie krut en aneren Auto ze paken, dee laanscht gefuer koum. Dee Won ass doropshin am Gruef gelant.

Den alkoholiséierte Chauffer ass weidergefuer a krut dunn 2 aner Ween ze paken, déi op der Géigespuer bei enger rouder Luucht stoungen.

Ma och dovun huet de Mann sech net ofhale gelooss weiderzefueren. Et goung deemno weider a Richtung Leideleng, ouni nom entstane Schued ze kucken. D'Police huet spéider beim Automobilist doheem geschellt. Hien hat ze vill gedronk.