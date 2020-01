Se ass am November zejoert an Italien entstanen: D'Sardinne-Beweegung. Um Sonndeg hat si op e Flashmob op der Clairefontainesplaz an der Stad invitéiert.

