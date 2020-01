De Generalsekretär vun der Chamber ass ee vun den héchste Beamteposten am Land.

An der Carrière S1 ass de Poste mat deem vum Mediateur oder och engem Staatssekretär ze vergläichen.



No 17 Joer geet den aktuellen Generalsekretär Claude Frieseisen als Chef vun der parlamentarescher Verwaltung an Pensioun; 16 Kandidaten hate sech fir d'Successioun gemellt; dës Woch bestëmmt d'Chamber per Vott, wien den héijen administrative Posten kritt. 14 Kandidature waren zeréckbehale ginn.

RTL-Informatiounen no ass et awer net evident a kloer gewiescht, fir sech op e Kandidat ze eenegen, dee soll gewielt ginn, well d'Meenungen ausernee goungen, op de Posten vun engem externen oder interne Kandidat soll besat ginn.

Wat brisant ass: Iwwerdeem DP an de President Fernand Etgen mat der Kandidatur vum Alain Wetz (aktuell de Commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire) wéi et schéngt, éischter fir eng extern Léisung plädéiert hunn, haten déi aner zwou Koalitiounsparteien mam Laurent Scheeck en interne Favorit.



Gutt informéierte Sourcen no huet de Laurent Scheeck am Chamber-Bureau "d'Course" gemaach a seng Kandidatur soll dës Woch vun de Parteien beim Vott déi meeschte Stëmmen kréien. Zanter 9 Joer schafft de Laurent Scheeck, deen also neien Generalsekretär soll ginn, fir de Service vun den internationale Relatiounen an der Chamber.



Eisen Informatiounen no hate sech och déi aktuell Adjointe vum Claude Frieseisen, de Benoît Reiter an d'Isabelle Barra, fir d'Successioun um Chefposte gemellt- allebéid goufen also, bis zum Dag vun haut, net als konsensfäeg vun de Vertrieder am Chamber-Bureau zeréckbehalen. Barra a Reiter gehéieren natierlech aktuell zur Direktioun vun der Chamber-Administratioun.

De Vott ass wéi gesot dës Woch um Krautmaart an dem provisoreschen Ordre du Jour vun der Chamber no fir en Donneschdeg geplangt; natierlech kéint dës Ofstëmmung awer virgezunn ginn.