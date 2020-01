Op der N12 tëscht Aasselbuer an Éimeschbaach ass an der Nuecht op e Méindeg kuerz virun 1 Auer en Zetär-Camion vun der Strooss ofkomm an an e Bam gerannt.

De Chauffer gouf net blesséiert, mä de Schued ass nawell grouss. D’Pompjeeë vu Wëntger waren am Asaz. D’Strooss ass den Ament nach wéinst de Botzaarbechte fir den Trafic gespaart. © CIS Wëntger © CIS Wëntger © CIS Wëntger © CIS Wëntger © CIS Wëntger © CIS Wëntger © CIS Wëntger © CIS Wëntger Wéi den 112 mellt, koum et géint 21.30 Auer nach zu engem Accident tëscht 2 Ween beim Findel an der Tréierer Strooss. Hei gouf eng Persoun blesséiert. A kuerz virun 1.30 Auer gouf et am Bësch an der Lëtzebuerger Strooss op der Kockelscheier eng Dampentwécklung. D'Pompjeeë vum Réiserbann waren op der Plaz.