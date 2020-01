Nodeems déi éischt Ronn op der Conciliatioun fir den neie Kollektivvertrag näischt bruecht war um Méindeg eng weider Aktioun virun der Cactus-Zentral.

D'Gewerkschaften OGBL an LCGB haten zu dëser Aktioun um Wandhaff opgeruff

Gefuerdert gi jo méi héich Paien an e méi séiert Virukommen an der Carrière. Et heescht, d'Direktioun wär lo bereet beim Avancement vun de Carrièren a bei der Klassifikatioun vun de Camionschaufferen ze diskutéieren. Fir d'Gewerkschaften wier dat en Ufank.