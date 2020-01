Am Bloomberg Innovatioun-Index huet Däitschland 2020 Südkorea ofgeléist, wat 6 Joer laang hannerenee gewonnen hat.

D'USA falen eng Plaz op d'Plaz 9. Lëtzebuerg ass an dëser Oplëschtung op der 31. Plaz ze fannen.

Dësen Index gëtt et zënter 8 Joer. Investitiounen an d'Recherche, d'Kapazitéit ze produzéieren an d'Konzentratioun vun High-Tech-Entreprisen gëllen hei als Kritären.