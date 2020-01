An der Chamber ginn en Dënschdeg de Mëtteg zwee nei Deputéiert vereedegt. donieft stinn och nach 3 Gesetzesprojeten zum Vott.

Zwee Deputéiert réckelen an der Chamber no: D'Suessemer Schäffe Simone Asselborn-Bintz fir den Alex Bodry an d’LSAP-Fraktioun no an den DP-Generalsekretär Claude Lamberty kënnt fir d'Joëlle Elvinger an d'Parlament. Si ass jo op den europäesche Rechnungshaff gewiesselt.



Donieft ass et eng Interpellatioun iwwert de sougenannte PIB bien-être an och 3 Gesetzesprojeten stinn zum Vott. Sou soll d’ADEM an Zukunft 3 Sousdirektere kréien, d'Lutte géint den Terrorismus soll verstäerkt ginn an am Agrarsecteur soll an Zukunft däerfe méi laang an der Woch geschafft ginn.