D’Planunge fir den zukünftege Quartier beim haitege Stadion Josy Barthel ginn an eng nächst Phas.

Op der Areler Strooss entsteet jo op 10 Hektar en neien urbane Quartier, bei deem d'Prioritéit op de Logement gesat gëtt.

Zejoert am Mee war eng international Ausschreiwung gemaach ginn. 35 Projete koumen eran an de Jury huet der 7 zeréckbehalen. Dat huet d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer en Dënschdeg de Moien annoncéiert.

Elo ass et um Public. D'Projeten hänke bis den 1. Februar am Biergerzenter um Knuedler aus an d'Leit sinn invitéiert, hir Meenung ze soen.

No den Doleancë vum Jury a vum Public, kënnen d'Projeten dann iwwerschafft an am September definitiv eragereecht ginn.