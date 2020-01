Zejoert si 4,4 Millioune Passagéier um Findel passéiert. Dat ass nees en neie Rekord an e Plus vun 9% am Verglach mam Joer virdrun.

Rekord-Mount war wéi erwaart de Juli mat 430.000 Passagéier. Wéi Luxairport präziséiert, gouf d'Hausse ënner anerem duerch déi nei Fluchrouten notéiert. 89 Destinatiounen gi mëttlerweil ugeflu. PDF: Schreiwes vu Luxairport