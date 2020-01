Amplaz sech just op de PIB ze konzentréieren, fir ze wëssen, wéi gutt et dem Land geet, soll ee sech och dem PIB du Bien-être ukucken.

Där Meenung ass de Serge Wilmes vun der CSV an huet en Dënschdeg de Mëtteg dëse Sujet duerch eng Interpellatioun op den Ordre du jour bruecht.

PIB du Bien-être misst eescht geholl ginn, fuerdert de Serge Wilmes an net nëmmen een abstrakte Sujet bleiwen.

Duerch de PIB du Bien-être kéint de qualitative Wuesstem méi gräifbar sinn. E misst awer vereinfacht ginn, fir him eng nei Gewiichtung ze ginn. Den Ament besteet de Luxembourg Index of Well-Being aus 11 Kategorie mat 63 Indicateuren.

Donieft soll et ee gemeinsaamt Instrument op EU-Niveau ginn, sot op senger Säit den DP-Deputéierten André Bauler. De PIB, deen de Wirtschaftswuesstem, also just de materielle Räichtum moosst, wier ee Moyen, deen een net dierft ausschléissen, mä e géif ee verfälschte Bild molen.