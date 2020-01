Den OGBL wëll beim Ausschaffe vun der geplangter Steierreform mat agebonne ginn.

De Mot d'ordre vun der gréisster Gewerkschaft am Privatsecteur bleift: „Kampf géint d'Inegalitéiten" a „sozial Gerechtegkeet", sou d'Nora Back, déi nei Presidentin vum OGBL en Dënschdeg um éischten Nationalcomité nom Féierungswiessel.

Gefuerdert gëtt nach ëmmer d'Upassung vum Steier-Barème un d'Inflatioun, fir esou d'Mëttelschicht z'entlaaschten. Donieft soll dem OGBL no de Mindestloun guer net méi besteiert ginn, mä am Géigendeel nach ëm 10 Prozent gehéicht ginn.

Wat d'Grondsteier ugeet, plädéiert d'Gewerkschaft fir eng Progressivitéit - wëll heeschen - méi Besteierung, wat ee méi besëtzt. An a punkto Kapitalbesteierung war et d'Fuerderung, datt d'Stock Options an d'Warrants – Akommes op Aktien also – och besteiert ginn.

Géigeniwwer der Iddi vun enger progressiver Ierfschaftssteier an direkter Linn sot d'Nora Back, den OGBL wier deem nach ëmmer favorabel, well Ongläichheeten och kéinte weider verierft ginn. Eng Positioun géing een awer eréischt decidéieren, wann ee wéisst, wou ee kéint eng Grenz zéien.

Eng vun den Haaptfuerderunge vum OGBL ass dann och, datt net bis Enn vun der Legislaturperiod gewaart gëtt, fir d'Kannergeld erëm z'indexéieren. Donieft wëll d'Gewerkschaft mat der DP-Familljeministesch Corinne Cahen iwwert de Verloscht u Wäert vun de Familljeleeschtungen iwwert déi lescht Joren diskutéieren.

Bei de grousse Sujete Logement a Klimaplang hätt d'Gewerkschaft schonn e puer Mol hir Revendicatioune presentéiert a wéilt och hei endlech vun der Regierung wëssen, wéi een A) de Logement-Manktem endlech an de Grëff kritt a B) wéi ee konkret d'Klimaziler erreeche wéilt. Och bei dësen zwee Punkte muss, sou den OGBL, Gerechtegkeet op ieweschter Plaz stoen.