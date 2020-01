Wéi de CGDIS mellt, koum et en Dënschdeg den Owend géint 20.45 Auer zu engem Feier am Centre intégré pour personnes âgées zu Rëmeleng.

Éischten Informatiounen no sinn 3 Leit blesséiert ginn. Eng Persoun koum mat Verbrennungen an d'Spidol, zwou weiderer mat liichten Dampvergëftungen.

Nieft dem Escher Samu waren och d’Secouristen an d’Pompjeeë vu Rëmeleng, Esch, Keel, Schëffleng , Diddeleng a Beetebuerg op der Plaz.

Weider mellt de CGDIS ee Kichebrand, dat géint 16.45 Auer an der Rue Bender an der Stad. En Accident tëscht 2 Ween gouf et kuerz virun 18 Auer an der Rue de Medernach an der Fiels. Hei gouf eng Persoun verwonnt.