Ee liicht Blesséierten gouf et e Mëttwoch géint 22 Auer bei engem Autosaccident tëscht der Hierheck an dem Katrewang.

D’Secouriste vun Alebësch a Wolz waren am Asaz. De CGDIS mellt dann och nach e Kichebrand géint 19.20 Auer zu Munneref. Do blouf et beim Materialschued. Direkt 5 Pompjeescorpsen waren awer gefuerdert, nämlech déi vu Munneref, Réimech, Uespelt, Duelem an Diddeleng.

Géint 20.15 Auer huet zu Iechternach an der Rue des Remparts eng Poubelle gebrannt.