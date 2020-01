Wou sinn d’Projeten drun, déi de Logementsministère subventionéiert? Iwwert déi Fro soll an Zukunft de sougenannten «Spezialfong» Äntwerte liwweren.

"Zil vum Spezialfong ass et, eng besser Visibilitéit ze kréien iwwert d'Projeten, déi iwwert de Logementsministère subventionéiert ginn", dat sot den zoustännege Minister Henri Kox no der Logementskommissioun an der Chamber, wou et ëm de Gesetzestext vun deem sougenannte Spezialfong goung.

E wichtegt Element wier e Rapport, deen eemol d'Joer der Chamber presentéiert wäert ginn, iwwert all d'Konventiounen, déi gemaach goufen a wou d'Deputéiert en Iwwerbléck kréien, wou déi verschidde Projeten dru sinn. Et bräicht een Transparenz a sämtleche Projeten, huet de Minister en Donneschdeg ënnerstrach:

Extrait Henri Kox

De Fong kritt "illimitéiert" Kreditter, fir méiglechst vill Terraine kënnen ze mobiliséieren a gëtt dem Staat méi Flexibilitéit. Bis ewell gouf et am Staatsbudget schonn zum Deel illimitéiert Kreditter fir grouss Wunnprojeten, mä déi sollen an Zukunft an deem Spezialfong regroupéiert ginn. No an no géifen all déi néideg Gesetzer iwwerschafft ginn, fir datt een all d'Acteuren an d'Boot kritt, fir abordabele Wunnengsraum ze schafen, huet de Logementsminister nach betount. D'Gesetz soll den 1. Abrëll a Kraaft trieden.