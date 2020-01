Géint 15 Auer um Freideg de Mëtteg hat et an der Avenue Marie-Thérèse gerabbelt. E Bus an e puer Autoe waren am Coup.

Beim Accident koum et zu Materialschued. Ma och d'Strooss war deels blockéiert, wat sech kuerz Zäit negativ op den Trafic an der Géigend ausgewierkt huet.