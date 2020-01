An der Nuecht op e Samschdeg krut en Automobilist op der RN04 e Bam ze paken. 1 Persoun gouf hei verwonnt.

Op der Plaz waren d'Stater Ambulanz a Pompjeeën.

E Freideg den Owend hat et géint 19.26 Auer um Boulevard Royal an der Stad geknuppt. 2 Autoe sinn hei net laanschtenee komm. De Bilan ass 1 Blesséierten. D'Pompjeeën an d'Ambulanz aus der Stad waren am Asaz.

En accidentéiert Gefier gouf dem CGDIS kuerz no 21 Auer tëscht Koplescht an Huelmes gemellt. Och hei ass 1 Persoun blesséiert ginn. Sur place waren d'Pompjeeë vu Koplescht a Miersch, de Samu an eng Ambulanz vu Lëntgen.

Zu Bieles an der Rue de l'usine hat sech ëm 3.44 Auer en Auto iwwerschloen. Bei der Kollisioun huet eng Persoun Blessuren dovugedroen. D'Pompjeeë vu Monnerech an Déifferdeng/Suessem, wéi och eng Ambulanz vun do waren direkt op der Plaz.