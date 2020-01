D'Police sicht no Zeien, nodeems zwee Jonker e Mëttwoch de Mëtteg vun engem Onbekannte menacéiert an iwwerfall goufen.

Zwee Jugendlecher waren zu Rodange an der Rue de l'Industrie ze Fouss ënnerwee, wéi si op eemol eng Persoun mat enger Clown-Mask an engem Messer an der Hand hannert sech gesinn hunn. Den Ugräifer huet béid op Franséisch opgefuerdert, him hir Poschen ze ginn an huet sech dunn a Richtung N13 - Pôle Européen duerch d'Bascht gemaach.

Täterbeschreiwung vun der Police

Bei demselben handelt es sich um einen jungen Mann von schlanker Statur, zirka 1,65-1,70m groß, helles Haar, bekleidet mit einer schwarzen Hose und mit einem schwarz-weißen Trikotoberteil des französischen Fußballvereins Paris St. Germain.

All Informatioune si fir d'Police Käerjeng/Péiteng ënnert der Nummer 244 56 1000.