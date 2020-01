E Freideg den Owend tëscht 22.15 a 4 Auer an der Nuecht huet d'Police op Uerder vum Parquet d'Automobilisten am Norde vum Land op Alkohol getest.

Vun de 528 Fuerer, déi kontrolléiert goufen, waren der 11 positiv. Et huet awer kee Permis missen agezu ginn.

Vun der Police ugehalen

E puer Mol huet d'Police vun e Freideg op e Samschdeg an der Stad an zu Dippech missen agräifen, well Automobilisten ze déif an d'Glas gekuckt haten. 2 Führerschäiner goufen agezunn an ee provisorescht Fuerverbuet ordonéiert.