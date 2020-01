Tëscht der Rue de la Barrière an der Rue de Merl krute sech e Méindeg an der Mëttesstonn 2 Autoen ze paken.

Den éischten Informatiounen no gouf 1 Persoun bei der Kollisioun blesséiert a koum an d'Spidol. Op der Plaz waren d'Pompjeeën an d'Ambulanz aus der Stad. Et koum zu Perturbatiounen am Trafic.