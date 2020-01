Vun e Méindeg de Moie 7 Auer bis en Dënschdeg de Moie 7 Auer sinn tëscht 11 a 37 Liter Reen de Metercarré erofkomm.

Mat deene 37 Liter op de Metercarré laanscht déi belsch Grenz hu mer a 24 Stonnen méi wéi d'Hallschent vun der Moyenne am Januar erreecht. Um Findel sinn dat 76,6 Liter de Metercarré.

En Dënschdeg fänkt d'Meteo mat décke Wolleken an heftege Schaueren un, dobäi kënnt nach deels e kräftege Westwand dobäi. Plazeweis si Knëppelsteng net ausgeschloss. Op de Koppen iwwer 300 Meter kann et och schneien.

Kalfront op den Éisleker Koppen.

Mat Wandspëtzten tëscht 75 an 85 Kilometer an der Stonn, gëtt et nawell ongemittlech dobaussen. D'Temperature leien dobäi moies tëscht 2 a 7 Grad, owes kënnen d'Temperaturen op 0 Grad erofgoen.

An der Nuecht op e Mëttwoch ass et wiesselhaft. Schnéi, Schnéireen an och Knëppelsteng kënnen net ausgeschloss ginn, ma bis e Mëttwoch de Moie sollen d'Schaueren ofhuelen. Bei Temperaturen tëscht 1 a Minus 2 Grad kann et plazeweis och gutt glat op de Stroosse ginn.

Problemer am Trafic

Wéi d'Cita mellt, sinn op ville Plazen am Land Beem ëmgefall, déi d'Stroosse blockéieren:

Um CR158 tëscht der Kockelscheier an Réiser.

Um CR348 tëscht Bierden an Buerschent.

Um CR331 tëscht der Kautebaach an Nacher.

Um CR353 tëscht Baastenduerf an Branebuerg.

Op der N10 tëscht Iechternach an der Weilerbaach ass vill Bulli op der Strooss, et besteet Aquaplaning-Gefor.

Aussiichten déi nächst Deeg

E Mëttwoch soll d'Wieder nees méi douce ginn, mat engem Mix aus Sonn, Wolleken a vereenzelte Schaueren. Op de Koppe kann och déi eng oder aner Schnéiflack erofkommen.

En Donneschdeg ass et am Ufank nach dréchen, am Nomëtteg kënnt vum Westen eng Reefront op eis duer. D'Temperature sinn dobäi mat 9 Grad awer däitlech méi mëll.

Um Freideg erwaart eis nees méi Reen an och wann et mat 9 Grad mëll bleift, soll et naass bleiwen, och de Weekend duerch.