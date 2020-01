Géint 2 Auer an der Nuecht op en Dënschdeg koum et zu Bieles zu enger Course-poursuite mat der Police.

Wéi d’Police mellt, wier den Auto mat franséische Placken enger Patrull an der Rue de la Poste zu Bieles opgefall, deen ze séier ënnerwee war. Am Rond-point hätte si dem Chauffer mat bloe Luuchten a Sireen ze verstoe ginn, stoen ze bleiwen. Den Automobilist huet Vollgas ginn a konnt enger Policepatrull auswäichen, déi him entgéint gefuer koum.

De Chauffer ass weider mat héijer Vitess de falsche Wee duerch e Rond-point bis op d'A13 gerannt an huet sech a Richtung Frankräich ewechgemaach. D'Police ass dem Chauffer nogefuer op d'N31, dunn Athus eraus an um Enn duerch d'Belsch iwwer d'E11. A Richtung Frankräich huet d’Police d’Verfolgung missen opginn.

Eng Enquête leeft.