Datt Camionen, déi zu Lëtzebuerg immatrikuléiert sinn, reegelméisseg Knascht an d'franséischt Grenzgebitt féieren an do illegal entsuergen, ass e Fakt.

Ma dat mécht dëst net manner verbueden a strofbar. D'Ëmweltverwaltung zesumme mat der franséischer a Lëtzebuerger Police hat duerfir Kontrollen op béide Säite vun der Grenz duerchgefouert. Dat war ënnert anerem zu Däitsch-Oth, zu Bieles a Rëmeleng de Fall. Bei där "action coup de poing" goufen dann och Camione gestoppt, déi illegal bal 3 Tonne Knascht transportéiert hunn, fir deen a Frankräich ze tippen. Dëst war Bauschutt a 500 Kilo Knascht a Poubellestuten.

D'Proprietäre vun de Camione ginn natierlech protokolléiert. Commuiqué Contrôle commun du transport des déchets transfrontalier à la frontière franco-luxembourgeoise (24.01.2019) Communiqué par: ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable / Administration de l'environnement En date du vendredi 24 janvier 2020, les agents de l'Administration de l'environnement (AEV) ont procédé en collaboration avec les agents de la Police grand-ducale et les autorités françaises, à une opération coup de poing à la frontière franco-luxembourgeoise. Ces contrôles communs de transfert transfrontalier de déchets a permis d'intercepter sur le territoire français 2,5 tonnes de déchets interdits (2 tonnes de gravats ainsi que 500 kilogrammes de déchets dans des sacs-poubelles).



Lesdits contrôles se sont déroulés des deux côtés de la frontière. Ensemble avec l'Administration de l'environnement, les autorités françaises ont occupé deux postes de contrôle en France, l'un sur la D16 à Audun-le-Tiche et un autre au niveau de Micheville sur le contournement. La Police grand-ducale s'est chargée des deux postes au Grand-Duché de Luxembourg, situés à Belvaux (rue de France) et à Rumelange (rue des Martyrs) juste avant le passage de la frontière vers Ottange.

L'Administration de l'environnement prendra les démarches qui s'imposent auprès des sociétés propriétaires des véhicules pris en flagrant délit lors des contrôles.