Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Alzingen



Nach einem Auffahrunfall zw. 3 Pkws am 27.01.20, 07.15 Uhr, rte de Thionville➡️Hesperingen, entfernte sich ein in Frankreich zugelassener Wagen (letztes Fhz) vom Unfallort.



Infos zum Fahrzeug ➡️Verkehrspolizei Nord, ☎️ 244804700 pic.twitter.com/XPBSnP6qDx