Ë.a. kënnt eng Lëscht wat en Zëmmer a wéi engem Alters- oder Fleegeheem kascht, wéi grouss et ass, wat am Präis genee dran ass a wat Supplemente kaschten.

D'DP-Familljeministesch Corinne Cahen war um Mëttwoch an der zoustänneger Chamberkommissioun, fir den Deputéierten dat geplangtent Gesetz virzestellen.

Am neien Text geet et och ëm de „Repas sur roues“, d'Fleeg doheem oder de Club Senior, plus allgemeng d'Logementer fir eeler Leit. Et komme méi präzis Reegelen, z.B. wat „barrièrefrei“ ugeet oder datt en Telealarm muss ugebuede ginn.

Déi eeler Leit sollen an Zukunft méi dierfe selwer mat decidéiere wéi hiren Alldag ausgesäit. Tëscht engem Alters- a Fleegeheem soll keen Ënnerscheed méi gemaach ginn. Sproochekritäre ginn och agefouert zum Beispill fir d'Personal an engem Alters- oder Fleegeheem oder engem Reseau. D'Personal muss zwou gängeg Sprooche schwätzen, dorënner Lëtzebuergesch. Kann een nach kee Lëtzebuergesch wann een agestallt gëtt, muss een et um B1-Niveau léieren.

Hei am Land sinn 20% vun de Leit iwwer 60 Joer al. Et ginn aktuell 30 CIPA’en, also Altersheemer, 22 Fleegeheemer an 11 sougenannt betreit Logementer, am Ganze sinn et 7.000 Better.

Den Ament ginn och zwee nei Fleegeheemer gebaut, dat zu Käerjeng an zu Déifferdeng.

Den Detail vum Gesetz gëtt en Donneschdeg de Moien op enger Pressekonferenz virgestallt. Lo mussen d'Avisen ofgewaart ginn. D'Gesetz trëtt eréischt a Kraaft 6 Méint nodeems et an der Chamber gestëmmt ass.