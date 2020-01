Ob d’Ursaach vun der Fermeture mat der Kris ze dinn huet, an där sech C&A befënnt, ass net gewosst...

D’Kleedergeschäft C&A mécht um Knuedler an der Stad seng Dieren op den 3. Mäerz zou. D’Gemengeresponsabel sinn heiriwwer net informéiert, huet et op Nofro hi geheescht. D’Enseigne misst dat och net maachen, esou de Schäffe fir de Commerce, de Serge Wilmes. D’Gemeng misst just kontaktéiert ginn, wa Renovatiounen oder e neie Projet am Gebai realiséiert ginn, heescht wann Autorisatioune vun der Stad Lëtzebuerg néideg sinn.

Ob d’Ursaach vun der Fermeture mat der Kris ze dinn huet, an där sech C&A befënnt, ass net gewosst. Nach gouf et vun der Entreprise op Demande keng Äntwert. Zum Beispill ob nach weider Geschäfter hei am Land concernéiert sinn.

An Däitschland huet C&A annoncéiert 13 Butteker zouzemaachen. A Frankräich sollen et der 30 sinn, do kéinten 200 Persounen hiren Job verléieren. Zanter 2017 schreift d’Firma rout Zuelen. Am Familljebetrib gëtt et Sträit well et ënnerschiddlech Meenungen doriwwer gëtt, wéi C&A soll moderniséiert ginn, fir mat der Konkurrenz kënne matzehalen.