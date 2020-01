Si huet sech kämpferesch e Mëttwoch den Owend gewisen. Déi sozialistesch Partei, déi am Casino Syndical zu Bouneweg op hire Neijoerschpatt invitéiert hat.

D'LSAP hätt an dëser Legislatur schonn hire Stempel kéinten opdrécken. De Franz Fayot, dee vun der nächster Woch u Wirtschaftsminister a Minister vun der Kooperatioun gëtt, huet a senger Ried natierlech d'Atoute vun der sozialistescher Partei ënnerstrach, a gemengt, ouni d'Sozialisten an dëser Regierung wiere verschidde Mesurë guer net ëmgesat ginn. Bei deenen, déi realiséiert goufen, huet den LSAP-Politiker d'Erhéijung vum Mindestloun, de supplementäre Congésdag oder och nach d'Sozialklausel am Klimaplang ervirgehuewen. D'Partei géif d'Liewe vun de Leit am Alldag verbesseren, esou de Franz Fayot am RTL-Interview bei de Kolleege vun der Tëlee.

Wärend de Franz Fayot all eenzelem LSAP-Minister fir seng Aarbechte Merci gesot huet, koum et awer zu engem klenge Lapsus... Dee vun Häerz komm ass a fir sech geschwat huet:

Franz Fayot: "An der Wirtschaftspolitik, wou den Etienne de grousse Mérite hat, déi drëtt industriell Revolutioun ze thematiséieren, an de Leit méi nozebréngen, och hei zu Lëtzebuerg. Taina mécht eng formidabel Republik... Republik?... (D'Leit laachen). Dat doten nennt ee freudsche Lapsus... Ech mengen, ech brauch do näischt dobäi ze fügen... Cela traduit le fond de ma pensée!"

Op d'Relêve vum Presidenteposte ugeschwat, huet de 47 Joer ale Politiker gemengt, datt d'Francine Closener eng gutt Nofollgerin wier. Si géif déi selwecht Iddie wéi hien deelen, dofir och an der Kontinuitéit kënne schaffen, esou de Franz Fayot. Hie géif si dofir gutt op deem Poste gesinn. Bis elo ass offiziell jo nach net confirméiert, datt d'Francine Closener nei Presidentin vun der LSAP kéint ginn.

An Zukunft wëll een sech mat neie Formater un d'Bierger an u seng Memberen adresséieren, esou de nach President vun de Sozialisten. Et wéilt een op méi attraktiv Formater zeréck gräifen, fir mat de Leit ze schwätzen an se un der politescher Diskussioun deelhuelen ze loossen.