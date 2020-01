Eemol 9 an zweemol 6 Méint Prisong mat Sursis: Dat war d'Urteel um Stater Geriicht an enger Affär vu Falschausso, respektiv Zeiebeaflossung.

Am Abrëll 2017 haten e Brudder an eng Schwëster an enger Verkéiersaffär um Stater Geriicht eng Falschausso zu Gonschte vun engem Kolleg gemaach. D'Geschwëster haten ausgesot, dass ee vun hinnen op engem bestëmmten Dag mam Auto gefuer wär an net de Kolleg, deen dee Moment kee Führerschäin hat.