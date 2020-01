D'Police sicht no Zeien am Fall vu Vandalissem am Norde vum Land.

Verschiddene Plaze goufen am Raum Clierf nämlech mat Graffiti vollgesprayt. Betraff sinn d'Lorettokapell, eng Unterfürung op der Clierfer Gare an d'ëffentlech Toilette vis-à-vis vun der Abtei. All d'Informatioune si fir d'Police Ourdall ënnert der Nummer 244 83 1000. Zeugenaufruf wegen Graffiti im Raum Clerf



Am 19.12.2019 und am Jahresanfang wurden die Lorettokapelle, eine Unterführung am Clerfer Bahnhof, wie ein Toilettenhaus, Höhe Abtei mit Graffiti besprüht.



Alle Infos ➡️ Polizeidienststelle Ourdall, Tel: 244831000 pic.twitter.com/28H5D9BoCg — Police Luxembourg (@PoliceLux) January 30, 2020 Links RTL-Artikel: Vandalissem an der Stad - Butteker a soss Gebaier besprayt