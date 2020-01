Um Mëttwoch war et d'Nouvelle, dass d’Kleedergeschäft C&A um Knuedler an der Stad no 38 Joer seng Dieren op den drëtte Mäerz zoumécht.

Um Donneschdeg léisst de OGBL wëssen, dass kee vun de concernéierte Salariéë seng Aarbechtsplaz verléiert. Se komme bei anere Filialen vum Grupp ënner. Schreiwes OGBL Fermeture du magasin C&A à Luxembourg-Centre PAS DE LICENCIEMENTS Le syndicat Commerce de l’OGBL souhaite prendre position concernant la fermeture du magasin C&A situé au centre-ville de Luxembourg. Si la fermeture de ce magasin historique – le premier du groupe au Luxembourg, ouvert en 1982 - est tout à fait déplorable, l’OGBL se réjouit néanmoins du fait que tous les emplois seront sauvegardés. Les salariés concernés seront répartis, en effet, sur d’autres magasins du groupe C&A. Par ailleurs, l’OGBL ainsi que la délégation du personnel ont été informés tôt du projet de fermeture et ont ainsi pu accompagner la réaffectation des salariés. L’OGBL, qui dispose de la totalité des sièges au sein de la délégation du personnel, continuera évidemment à veiller au respect des droits et intérêts de tous les salariés travaillant chez C&A. Communiqué par le syndicat Commerce de l’OGBL le 30 janvier 2020