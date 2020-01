Am Kontext vun de Fäll vu Graffiti an de leschten Deeg gouf an der Nuecht op en Donneschdeg eng Persoun ermëttelt.

De Mann gouf am Spidol ënnersicht an un e psychiatreschen Departement iwwerwisen.

Ënnert anerem goufe jo vun engem Buttek an der Chimay-Strooss an der Uewerstad all d'Vitrinne mat Zweete-Weltkrich-Parolë rout besprayt.

Dëst sollt awer net déi eenzeg Plaz sinn, wou Parollen a Geschmiers hannerlooss goufen: beschiedegt goufen och Fassade vu Privat- a Firmen-Haiser a Bushaiserchern ënnert anerem ee Gebai an der Avenue John F. Kennedy um Kierchbierg, eng Bushaltestell op der "Place de Nancy" an op der "Place de France", ee Méifamilljenhaus an der Rue Marie-Adelaïde, ee Gebai an der Rue de Bouillon, ee Privathaus an der Rue de Hollerich an ee Schoulgebai an der Rue de l'Acierie zu Hollerech.

An alle Fäll vu Vandalissem gouf eng Plainte gemaach.

Foto vum Dënschdeg, 28. Januar 2020

Am Laf vum Mëttwoch goufen d'Fënstere vun deene verschiddene Gebaier an och d'Bushaisercher gebotzt, sou datt do näischt méi vum Vandalismus ze gesinn ass.