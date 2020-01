Ënnert anerem Rettungsekippe vun Esch, Monnerech, Schëffleng a Kayl waren am Asaz.

Am Lokale mellt de Bulletin vum CGDIS ee Liichtblesséierten, hënt an enger Residence zu Esch um Boulevard John F. Kennedy, wou et am Raum gebrannt huet, wou d’Poubellen ënnergestallt sinn.

Nieft dem Escher Samus-Noutdokter, waren och d’Secouriste vun Esch, Monnerech, Schëffleng a Kayl am Asaz.

Detailer leien eis nach keng vir.