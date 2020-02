Den Direkter vum CHL, Romain Nati, huet e Samschdeg confirméiert, datt et zu Lëtzebuerg de Verdacht op eng Infektioun mam neie Corona-Virus gëtt.

Et gëtt een éischte suspekte Krankheetsfall zu Lëtzebuerg, bei där eng Infektioun mam neie Corona-Virus net kann ausgeschloss ginn. Déi concernéiert Persoun ass e Samschdeg am nationale Service fir infektiéis Krankheeten am CHL opgeholl ginn, gouf isoléiert an d'Analyse lafen, esou den Direkter vum CHL Romain Nati.

Extrait Romain Nati

Den Dr Romain Nati: "Dat heescht eng Persoun, déi Zeeche vun enger Gripp huet, a bei där net ausgeschloss ka ginn, dass se am Virfeld eventuell Kontakt hat mat Leit, déi hätte kéinten infizéiert ginn opgrond vum geographesche Parcours. Dat heescht eng Corona-Infektioun ka wéi gesot net ausgeschloss ginn, sou laang se net ausgeschloss ka ginn, gëtt déi Persoun isoléiert, ginn all d'Virsiichtsmoossname getraff. D'Tester sinn am Gaangen, gemaach ze ginn, a kënnen da confirméieren oder och net, ob esou eng Diagnos kann zeréckgehale ginn oder net."

D’Analyse goufen an de Staatslabo geschéckt, esou den Dr Jean-Claude Schmit, Direkter vun der Santé. Mat engem Resultat ass vläicht nach e Samschdeg den Owend, spéitstens awer e Sonndeg de Moien ze rechnen. Wann e positiv Resultat sollt sinn, bleift d’Persoun isoléiert an alleguer déi, déi an enkem Kontakt mat hir waren, gi kontaktéiert a kontrolléiert.

Et wäert sécherlech net dee leschte Verdachtsfall sinn, ma esoubal d’Persoun am Spidol am zoustännege Service wier, wier den Infektiounsrisiko bei 0, esou nach den Dr Romain Nati.

Ausseministère réit vu Reesen a China of

Um Freideg hat de Lëtzebuerger Ausseministère an engem Schreiwes matgedeelt, datt Leit, déi net onbedéngt mussen a China reesen, dëst och net maache sollen.

China ëmmer méi isoléiert

China ass iwwerdeems ëmmer méi isoléiert duerch de Corona-Virus. D'Vereenegt Staaten an Australien hunn Areesverbueter agefouert, d'Vereenegt Kinneksräich huet diplomatescht Personal zeréckgeruff. Däitschland a Frankräich hu Bierger, déi a China waren, rapatriéiert. E Freideg war et schonn aus Däitschland d'Nouvelle, datt sech een éischt Kand mam Corona-Virus infizéiert huet.

Mëttlerweil sinn iwwer 250 Mënschen um Virus gestuerwen a knapp 12.000 Leit infizéiert. Mëttlerweil goufen et Krankheetsfäll a ronn 20 Länner, Afrika a Südamerika bloufe bis elo awer verschount.

D’Weltgesondheetsorganisatioun hat en Donneschdeg den Owend den Noutstand ausgeruff, fir déi international Zesummenaarbecht am Kampf géint de Virus ze verbesseren.