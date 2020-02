D'Diplomiwwerreechung war a Presenz vum Prënz Felix, dem Fernand Etgen, dem Dan Kersch an dem Claude Meisch.

577 Fraen a Männer kruten e Sonndeg de Moien an der Stater Philharmonie Diplomer an Zertifikater als Belounung fir hir Beruffsléier iwwerreecht. Dovu kruten der 55 eng Auszeechnung fir eng besonnesch gutt Leeschtung.

Si hunn d'Formatioun hannert sech bruecht an hunn elo en Diplôme de technicien, en Diplôme d'aptitude professionelle, oder e Certificat de capacité professionelle an der Täsch. Commerce, Industrie, Hotellerie oder nach sozial Servicer: den Diplom ass den Entréesticket fir an déi Secteuren.

Souwuel d'Presidentin vun der Chambre des Salariés Nora Back, wéi och de Generaldirekter vun der Chambre de Commerce Carlo Thelen hu betount, dass d'Beruffswelt sech an Zukunft rapid verännere wäert. D'Weiderbildung wär dofir wichteg a soll gefërdert ginn.

Et gëtt iwwerdeems e grousse Manktem u qualifizéiertem Personal a ville Secteuren. An dat net nëmmen zu Lëtzebuerg, mä weltwäit, esou de Carlo Thelen.

D'Diplomiwwerreechung war a Presenz vum Prënz Felix, dem Chamberpresident Fernand Etgen, dem Aarbechtsminister Dan Kersch an dem Educatiounsminister Claude Meisch.