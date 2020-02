Bis 1977 war de Site "Lentille Terres-Rouges" vun der Arbed zu Esch operationell, zanterhier louch den Terrain brooch.

Op deem 11 Hektar grousse Site "Lentille Terres-Rouges" gouf fréier Eisenäerz verschafft. Viru mëttlerweil 43 Joer gouf de Betrib awer agestallt an den Terrain louch brooch, elo soll dësen nees genotzt ginn an deen neie Projet "Rout Lëns" soll do drop verwierklecht ginn.

Bis Mëtt vun dësem Joerzéngt solle 1.400 Wunnenge gebaut ginn a spéider ronn 3.000 Awunner do liewen. Appartementer, Haiser an ënnert anerem eng Primärschoul si geplangt.

5 fréier Gebaier vun der Arbed wäerten der Rouder Lëns erhale bleiwen. Virun allem déi, déi aus rouden Zille gebaut goufen.