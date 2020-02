De ville Reen aus de leschten Deeg huet derfir gesuergt, dass d’Flëss an d’Baachen am Land deels anstänneg gefëllt sinn.

Iwwerschwemmungsgefor besteet momentan awer net, och wann d'Sauer zu Dikrech liicht aus hirem Bett erausgeklommen ass.

Situatioun zu Dikrech um Méindeg de Moien © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL

De Pic vun de Peegelen wier op der Uelzecht oder der Our e Sonndeg am Laf vum Moien erreecht ginn, an ass zanterhier nees um falen.

D’Côte de préalerte gouf och néirens erreecht.

D’Musel ass dogéint fir den Ament weiderhin um Klammen. Zu Maacher steet de Peegel beispillsweis momentan bei iwwer 4 Meter, e gudde Meter méi wéi soss.