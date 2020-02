Am Oktober 2019 goufen zu Wolz, respektiv Nidderwolz direkt e puer Autoe beschiedegt. Spigelen a Fënstere goufen zerkraazt.

D'Police vum Kommissariat Ardennes sicht an deem Zesummenhang elo no eventuellen Zeien. Déi solle sech w.e.g. via Telefon um (+352) 244 89 1000 mellen.