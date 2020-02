Géint 2 Auer an der Nuecht hunn e puer Persoune versicht, sech enger Policekontroll z'entzéien.

2 Männer konnte vun de Beamten an der Avenue de la Liberté an an der Rue André Duscher ermëttelt ginn. Wärend der Flucht huet eng Persoun versicht, eng Partie Bulle Kokain lass ze ginn. Dës goufe vun der Police séchergestallt a saiséiert.

Wéi sech erausgestallt huet, hätte sech béid Männer illegal am Land opgehalen an e Bedeelegten hätt schonn ugangs des Joers en Areesverbuet fir Lëtzebuerg kritt.

Op Uerder vum Parquet goufe béid Männer festgeholl an hunn e Méindeg Rendezvous beim Untersuchungsriichter.