Ënnert anerem krute sech zwee Automobiliste mat hire Ween um Belair ze paken.

Geschitt ass dat Ganzt e Méindeg um kuerz no 13 Auer an der rue des Aubépines. Zwou Persoune goufen hei blesséiert.

Eng Persoun gouf da nach tëscht Monnerech an Éilereng (CR172) blesséiert, wéi en Auto an engem Accident verwéckelt war. Weider Informatioune ginn et nach net.