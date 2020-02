Zanter e Freideg ass de Rapport vum Spezial-Vertrieder vum Staatsminister fir den Haff, Jeannot Waringo, public.

Zwee Deeg éier dee Rapport an der Institutiounekommissioun vun der Chamber presentéiert gëtt, gëtt d'Press invitéiert op eng Presentatioun vun deem Rapport duerch de Xavier Bettel - dat direkt nodeem d'Deputéiert um Mëttwoch gebrieft goufen.

Esou eng Pressekonferenz hat et um Freideg nom Regierungsrot jo net ginn - wat fir munch kritesch Commentairë gesuergt hat.

Iwwert de Weekend schéngt et also zu engem Ëmdenken an der Kommunikatiounspolitik komm ze sinn; de Staatsminister selwer war um Méindeg fir eng Visitt beim schwedesche Premier zu Stockholm, wéi op der Foto ze gesinn.

De Fonctionnement vum schwedesche Kinnekshaus gouf iwwerdeem och vum Jeannot Waringo a sengem vill diskutéierte Rapport beliicht.