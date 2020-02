Dës Objete goufen am Januar bei der Police ofginn.

- Clés : Ford, Nissan, Peugeot, Peugeot, Renault, Mercedes, Volvo, Honda, BMW, Land-Rover

- GSM : 90 téléphones portables (Samsung, I-Phone, Alcatel, Huawei)

- Ordinateurs/laptops : 4 tablets (I-pad, Apple, Samsung)

- Lunettes: Armani, Dolce & Gabbana, Ray-Ban, Maui, Nuvo, Hema, Fendi

- Sacs : Milupa, Eastpak, Domyos, Slam, Puma, Adidas, Invicta,

- Bijoux : divers bracelets et bagues

- Montres : Swatch, Puma, Celsior, Gemini, Seiko, Fit-Bit, Ice-Watch, Fossil

- Vélos : Giant, Colorado, Kreidler,

Fir méi genee Informatioune kann ee sech am Service National des Objets Trouvés ënnert dem Telefon 244 244 070 all Dag tëscht 8.30 a 11.30 an 14.00-16.00 Auer mellen. E Mail kann een op snot@police.etat.lu schécken.