De Laurent Scheeck iwwerhëlt domadder am Laf vum Joer d’Successioun vum Claude Frieseisen.

D’Chamber huet en neie Generalsekretär, de Laurent Scheeck gouf mat 42 Stëmme gewielt. Am ganzen haten 55 Deputéiert ofgestëmmt.

Am Laf vum Joer wäert den aktuelle Generalsekretär Claude Frieseisen an d'Pensioun goen, datt no 17 Joer un der Spëtzt vun der Administratioun. D'Gesetz gesäit vir, datt wärend enger Iwwergangszäit dann zwou Persounen de Poste vum Generalsekretär hunn, de Sekretär sortant huet awer weider d'Funktioun. Wéi laang dës Period awer nach dauert, muss nach definéiert ginn.

PDF: De Liewenslaf vum Laurent Scheeck

De Communiuqé

L’administration parlementaire a un nouveau chef

Au cours de séance publique du mardi après-midi, les députés ont nommé Laurent Scheeck en tant que nouveau chef de l’administration parlementaire de la première institution du pays. Laurent Scheeck travaille depuis neuf ans au sein du service des relations internationales de la Chambre.

Le Secrétaire général est élu pour la durée d’une législature ; sa nomination étant renouvelable. Il veille au bon fonctionnement et l’organisation des travaux du Parlement et de son administration. Il participe aux réunions de la Conférence des Présidents (organisation des travaux de la Chambre comme p.ex les ordres du jour des séances publiques) et du Bureau (gestion des affaires internes de la Chambre et représentation du Parlement au niveau national et international). Il participe aux réunions de ces deux organes, sans toutefois participer aux votes. Une des missions principales du Secrétaire général est d’assister le Président de la Chambre dans ses fonctions en tant que premier citoyen du pays. Dans la classe des carrières de la Fonction publique, la position de Secrétaire général de la Chambre des Députés (carrière S1) est l’une des plus importantes.

Une période transitoire avant le départ à la retraite de Claude Frieseisen

Après 17 ans à la tête de l’administration de la première institution du pays, Claude Frieseisen prendra sa retraite au cours de l’année 2020. Le règlement de la Chambre prévoit que pendant une période transitoire - dont la durée doit être encore fixée par le Bureau – la Chambre a deux Secrétaires généraux en titre, la fonction étant exercée par le Secrétaire général sortant.