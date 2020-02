Fir 5 Männer, déi an 1. Instanz wéinst enger Serie Abréch tëscht 2014 an 2017 verurteelt gi waren, ass d'Strof op der Cour d'appel manner héich ausgefall.

D'Cour d'appel huet en Dënschdeg am Nomëtteg fir 4 vun den am Ganze 7 Männer eng Prisongsstrof tëscht engem hallwen a fënnef Joer gesprach. Donieft gouf et nach ee Fräisproch. Um Stater Geriicht waren déi 7 am Virfeld zu feste Prisongsstrofen tëscht engem a sechs Joer verurteelt ginn.

Hinne waren net manner wéi 88 Abréch queesch duerch d'Land virgehäit ginn, dobäi waren Hoteller, Restauranten, Caféen, Butteker, Firmaen a Privathaiser viséiert. D'Police hat ënnert dem Stréch e finanzielle Schued vu bal 170.000 € festgehalen.