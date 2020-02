No den Iwwerschwemmungen, huet sech d’Situatioun zanter en Dënschdeg den Owend berouegt, op alle Fall mol an de méi klenge Baachen a Flëss am Land.

Op ville Plaze konnt en Dënschdeg schonns mat de Botzaarbechten ugefaange ginn. Ugespaant bleift d’Situatioun un der Musel. Do ass de Peegel weiderhin um Klammen. Zu Stadbriedemes steet d’Musel den Ament bei eppes iwwer 6 Meter. Bei 6 Meter 20 ass d’Côte de préalterte erreecht. Dem Waasserwirtschaftsamt no dierft dat haut de Moien nach sou wäit sinn. Am Nomëtteg solle 6 Meter 40 erreecht ginn. Fir Réimech wieren dat 5 Meter 38. Wéini de Pic erreecht ass, kéint een bis ewell nach net soen. Zanter en Dënschdeg den Owend ginn d’Peegelen op verschiddene franséischen Miess-Plazen awer nees erof, wéi beispillsweis zu Epinal, wou de Maximum en Dënschdeg den Owend géint 22 Auer erreecht gouf. Links Rettungsasaz: Koppel ass net méi aus hirem Haus un der Sauer erauskomm

Iwwerschwemmungen: 320 Asätz vun e Méindeg op en Dënschdeg