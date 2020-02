Bei Decisiounen iwwer Friddensmissiounen a Krisemanagement am Ausland gëtt d'Matsproocherecht vum Parlament gestäerkt, sou déi Gréng en Donneschdeg.

Ass d'Reform vum Gesetz iwwer Auslandsmissioune gestëmmt, da ginn all nei Missiounen am Ausland als éischt an der Chamber debattéiert an de Minister muss se all 3 Méint iwwert de Verlaf vun de respektive Missiounen informéieren.

Donieft géing an Zukunft de Fokus op zivil Missioune gesat ginn. Amplaz militäresch z’intervenéieren, wann et quasi ze spéit ass, géing méi preventiv gehandelt ginn, esou déi traditionell pazifistesch Gréng. Et wier keng Vermëschung vu Militär an Zivil, huet d’Stéphanie Empain betount. Déi gréng Deputéiert huet erkläert, datt Zivilmissioune preventiv géint Krise kéinten agesat ginn. D'Reform vum Gesetz iwwer d'Auslandsmissioune wier och ee kloert Bekenntnis zum Multilateralismus. Den neien Entscheedungsmechanismus géing et erméiglechen, bei séieren Asätz fir d'EU a fir d'Nato bannent e puer Deeg e Kontingent zur Verfügung ze stellen.