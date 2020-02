D'Douane warnt en Donneschdeg an engem Schreiwes iwwer en neie Fall vun Arnaque.

Vill Leit hätten dëser Deeg em E-Mail kritt, an deem si informéiert ginn, datt hire Pak op der Douane blockéiert wier a Fraise misste bezuelt ginn, fir en Heem geliwwert ze kréien. Als Expediteur géif "Service des Douanes" stoen.

D'Administration des douanes et accises deelt mat, datt si ni esou E-Mailen u Clientë verschécken.

Schreiwes vum Gouvernement

Attention à l'arnaque: faux courriel au nom de l'Administration des douanes et accises (05.02.2020)

Communiqué par: Administration des douanes et accises L'Administration des douanes et accises vient d'être récemment contactée par de nombreuses personnes physiques ayant reçu un courriel les informant qu'un envoi leur destiné se trouve bloqué par la douane. Afin de libérer ledit colis, elles sont invitées à payer des frais.

Ce courriel émane d'un expéditeur qui se présente comme Service des douanes.

L'Administration des douanes et accises avise le public qu'elle n'envoie jamais de mails aux destinataires de colis les invitant à régler des droits de douane.

Une plainte a été déposée entretemps par l'Administration des douanes et accises auprès de la police grand-ducale.

Sur recommandation de la police grand-ducale, les personnes ayant donné suite au courriel sont priées de changer leur mot de passe et de porter plainte auprès de la police grand-ducale.